Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı

Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti San Domingo'daki bir boks müsabakasında beklenmedik bir durum meydana geldi.

1/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 1

Süper ağır sıklet mücadelesi veren Angel Cruz Johnson ve Julio de Jesus Rodriguez karşı karşıya geldi.

2/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 2

Angel Cruz Johnson'un 11-1, rakibi Julio de Jesus Rodriguez'in ise 27-8'lik harika bir serisi olduğundan boks severler kıran kırana geçecek karşılaşmayı dört gözle bekliyorlardı.

3/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 3

Müsabakanın ikinci roundunda Johnson, rakibini harika bir yumrukla yere serince hakem araya girdi ve iki boksörü de yerlerine yolladı.

4/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 4

Johnson'un rakibini sinir edecek şekilde abartıya kaçan kutlaması bir anda ortamı gerdi.

5/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 5

Rodriguez, Johnson'ın kışkırtmasından etkilenerek oldukça sinirlendi.

6/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 6

Rodriguez'in gerildiğini fark eden hakem, oyunu yavaşlatarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.

7/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 7

Hakem maçı başlatmak üzere Johnson'ın yanına vardığında Rodriguez de onu takip etti.

8/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 8

Hakem tam maçı başlatmak için sahanın ortasına doğru hareketlenmişken hemen ardında bulunan Rodriguez, hakeme yumruk salladı.

9/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 9

Rodriguez'in yumruğu sonrası hafif bir süre affallayan hakem Johnson'ın arkasından dolanırken dişliğini taktı.

10/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 10

Dişliklerinin tam oturduğunu eliyle kontrol eden hakem daha sonra gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde Rodriguez'e doğru sağ kroşe çıkarttı.

11/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 11

Hakemin kroşesi her ne kadar amatörce olsa da boksörün yüzüne geldi.

12/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 12

Hakemin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Rodriguez ve etrafındakiler olayların büyümemesi için boksörün hareket etmesini önlediler.

13/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 13

Saha güvenliği ise hakemi diğer köşeye alarak olayların büyümemesinin önüne geçti.

14/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 14

Bir güvenlik görevlisinin uzun uzun sahayı terk etmeye ikna etmeye çalıştığı hakemin o anlarda oldukça sinirli olduğu görüldü.

15/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 15

Taraftarların da gerilen ortamtan nasiplenip hakeme sözlü sataşmalarda bulunmaları üzerine hakem çareyi ringi terk etmekte buldu.

16/16
Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı 16

Yaşanan olay sonrasın yarıda kalan boks müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Futbolcular sahada taraftarlar tribünde yarıştı
Futbolcular sahada taraftarlar tribünde yarıştı
İngiltere değil Veliefendi
İngiltere değil Veliefendi
Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu
Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu
Thomas koştu rüzgar selama durdu
Thomas koştu rüzgar selama durdu
Euro 2024 onun için bitti. UEFA'dan flaş karar
Euro 2024 onun için bitti. UEFA'dan flaş karar
Haaland, İtalya'yı fethetti. Norveçli yıldız ortaya çıktı
Haaland, İtalya'yı fethetti. Norveçli yıldız ortaya çıktı