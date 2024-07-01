Hakem boksöre fena daldı. Ring bir anda karıştı

Süper ağır sıklet mücadelesi veren Angel Cruz Johnson ve Julio de Jesus Rodriguez karşı karşıya geldi.
Angel Cruz Johnson'un 11-1, rakibi Julio de Jesus Rodriguez'in ise 27-8'lik harika bir serisi olduğundan boks severler kıran kırana geçecek karşılaşmayı dört gözle bekliyorlardı.
Müsabakanın ikinci roundunda Johnson, rakibini harika bir yumrukla yere serince hakem araya girdi ve iki boksörü de yerlerine yolladı.
Johnson'un rakibini sinir edecek şekilde abartıya kaçan kutlaması bir anda ortamı gerdi.
Rodriguez, Johnson'ın kışkırtmasından etkilenerek oldukça sinirlendi.
Rodriguez'in gerildiğini fark eden hakem, oyunu yavaşlatarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.
Hakem maçı başlatmak üzere Johnson'ın yanına vardığında Rodriguez de onu takip etti.
Hakem tam maçı başlatmak için sahanın ortasına doğru hareketlenmişken hemen ardında bulunan Rodriguez, hakeme yumruk salladı.
Rodriguez'in yumruğu sonrası hafif bir süre affallayan hakem Johnson'ın arkasından dolanırken dişliğini taktı.
Dişliklerinin tam oturduğunu eliyle kontrol eden hakem daha sonra gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde Rodriguez'e doğru sağ kroşe çıkarttı.
Hakemin kroşesi her ne kadar amatörce olsa da boksörün yüzüne geldi.
Hakemin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Rodriguez ve etrafındakiler olayların büyümemesi için boksörün hareket etmesini önlediler.
Saha güvenliği ise hakemi diğer köşeye alarak olayların büyümemesinin önüne geçti.
Bir güvenlik görevlisinin uzun uzun sahayı terk etmeye ikna etmeye çalıştığı hakemin o anlarda oldukça sinirli olduğu görüldü.
Taraftarların da gerilen ortamtan nasiplenip hakeme sözlü sataşmalarda bulunmaları üzerine hakem çareyi ringi terk etmekte buldu.
Yaşanan olay sonrasın yarıda kalan boks müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.