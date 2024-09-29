Hakem düdük ötürmekten yoruldu: 4 kırmızı kart 1 penaltı

Doğu Bohemya’da oynanan Chance Liga 10. hafta maçında Pardubice, Teplice’ye 0:1 yenildi. Maçta hakem Dalibor Černý dört kırmızı kart gösterdi. Pardubice’nin orta saha oyuncusu Dominique Simon, iki sarı kartla oyundan atıldı. VAR incelemesi sonrası Tomáš Solil de kırmızı kart gördü. Teknik direktör Jiří Saňák, ikinci yarıda hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Saňák, “Hakem kararlarına saygı duymalıyız, ancak bu kadar kırmızı kartı hak ettiğimizi düşünmüyorum” dedi. Pardubice, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mağlup oldu. Teplice’nin teknik direktörü Zdenko Frťala, “Bu zafer bizim için çok önemliydi” dedi. Maç boyunca Teplice, kaleye sadece beş şut çekebildi, ancak Pardubice’nin savunması etkiliydi.

Sonuç olarak, Pardubice’nin dokuz kişiyle mücadele etmesi ve hakem kararları maçın kaderini belirledi. Teplice, dört maç sonunda tam puanla ayrıldı.

Doğu Bohemya’da oynanan Futbol Şans Ligi 10. tur maçında Pardubice, Teplice’ye 0-1 yenildi. Maçta hakem Dalibor Černý dört kırmızı kart gösterdi. Pardubice’nin orta saha oyuncusu Dominique Simon, iki sarı kartla oyundan atıldı. VAR incelemesi sonrası Tomáš Solil de kırmızı kart gördü. Teknik direktör Jiří Saňák, ikinci yarıda hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Saňák, “Hakem kararlarına saygı duymalıyız, ancak bu kadar kırmızı kartı hak ettiğimizi düşünmüyorum” dedi. Pardubice, 86. dakikada penaltıdan yediği golle mağlup oldu. Teplice’nin teknik direktörü Zdenko Frťala, “Bu zafer bizim için çok önemliydi” dedi. Maç boyunca Teplice, kaleye sadece beş şut çekebildi, ancak Pardubice’nin savunması etkiliydi.



