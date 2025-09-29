Hakem faul yaptı, düdüğü çaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakem faul yaptı, düdüğü çaldı

Ankara Keçiörengücü-Pendikspor maçını yöneten hakem Emre Kargın, atağa çıkan bir oyuncuya çarparak düşürdü.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın 66. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Hakem Emre Kargın, Ankara Keçiörengücü hızla atağa çıkarken topu süren Erkam Develi'ye çarparak düşürdü.

Develi yerde kalınca Kargın, düdüğü çalarak oyunu durdurdu.

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'