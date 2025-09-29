Hakem faul yaptı, düdüğü çaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçın 66. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Hakem Emre Kargın, Ankara Keçiörengücü hızla atağa çıkarken topu süren Erkam Develi'ye çarparak düşürdü.
Develi yerde kalınca Kargın, düdüğü çalarak oyunu durdurdu.
???? Hakem Emre Kargın'ın faulüyle oyun duruyor...— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2025
???? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü x Atko Grup Pendikspor mücadelesinde yaşanan ilginç an.#TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/cwLlrlwsLh