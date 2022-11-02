2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi

Kariyerinde daha önce 4 kez derbide düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray-Beşiktaş maçı yönetecek

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:03
Takip Et

Hakem Halil Umut Meler'den bir ilk

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
+
Aa
-

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı yönetecek hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 5. kez bir derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana maç yöneten Halil Umut Meler, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendi aralarında yaptığı 4 derbide görev aldı.

İkişer kez Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Meler, ilk kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak bir derbiyi yönetecek.

Halil Umut Meler'in Kariyerinde yönettiği derbiler şöyle:

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

19 Temmuz 2020 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0

21 Mart 2021 / Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

21 Kasım 2021 / Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Bu sezon 3 lig maçında görev yapan Halil Umut Meler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını yönetti.

Tecrübeli hakem, sarı-kırmızılı ekibin 8. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

Meler, siyah-beyazlı ekibin ise 6. haftada sahasında yaptığı Medipol Başakşehir mücadelesini yönetti. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
6
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.