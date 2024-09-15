Hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Kaynak: DHA
Hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 17 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında görev alacak. İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.

Meler, bu prestijli karşılaşmada ana hakem olarak görev yapacak ve hakem triosunun bir parçası olarak Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan kendisine yardımcı olacak. Ayrıca, maçın dördüncü hakemi olarak Arda Kardeşler de görev alacak. Bu hakem kadrosu, UEFA'nın en üst düzey organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde oldukça önemli bir rol üstlenmiş olacak.

Karşılaşmada video yardımcı hakem (VAR) olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink, video yardımcı hakem (AVAR) olarak ise Pol van Boekel görev yapacak. VAR sisteminin kullanılacağı bu maçta, hakemlerin doğru kararlar verebilmesi için teknolojik destek sağlanacak.

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