Hakem kararı sonrası taraftarlar birbirine girdi: Futbol maçında yüzlerce ölü var! Morglarda yer kalmadı

Gine'nin N'Zerekore kentinde bir futbol maçında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarına göre, morglar ve koridorlar cesetlerle dolup taştı.

Doğrulanmamış videolar, öfkeli kalabalığın daha sonra bir polis karakolunu ateşe vermesiyle kaosun büyüdüğünü gösterdi. Yetkililer henüz ölü sayısını doğrulamadı.

AFP'ye konuşan hastane kaynakları, Gine'nin ikinci büyük şehri N'Zerekore'de bir futbol karşılaşması sırasında taraftarlar arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişinin öldüğünü ve toplu katliam sahneleri yaşandığını belirtti.

MORGLAR DOLDU

Bir doktor, "Hastanede göz alabildiğine sıralanmış cesetler var. Diğerleri koridorlarda yerde yatıyor. Morg dolu" dedi. Yaklaşık 100 ölü olduğunu belirten doktor, cesetlerin yerel hastaneyi ve morgu doldurduğunu söyledi. Başka bir doktor ise "düzinelerce ölü" olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada dolaşan ve AFP tarafından hemen doğrulanamayan videolarda, maçın oynandığı yerin dışında sokakta kaos yaşandığı ve yerde yatan çok sayıda ceset olduğu görüldü.

HAKEMİN KARARI SONRASI SAHAYA GİRDİLER

Görgü tanıklarına göre, öfkeli göstericiler ayrıca N'Zerekore polis karakoluna da zarar verdi ve karakolu ateşe verdi. Bir tanık, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi" dedi.

TURNUVA CUNTA LİDERİ ADINA DÜZENLENDİ

Yerel medya, maçın 2021'de darbeyle iktidarı ele geçiren ve kendini cumhurbaşkanı olarak ilan eden Gine cunta lideri Mamadi Doumbouya onuruna düzenlenen bir turnuvanın parçası olduğunu bildirdi. Batı Afrika ülkesi Doumbouya'nın gelecek yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayı hedeflemesi ve siyasi ittifaklar oluşturmasıyla bu tür turnuvalar yaygınlaştı.

DOUMBOUVA KİMDİR?

Doumbouya, Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek iktidarı zorla ele geçirdi. Uluslararası baskılar karşısında 2024 yılı sonuna kadar iktidarı sivil hükümete devretme sözü vermişti ancak daha sonra bunu yapmayacağını açıkça belirtti. Askeri lider, Ocak ayında kendisini korgeneral rütbesine terfi ettirdi ve geçen ay da kendisini orgeneral rütbesine yükseltti. Doumbouya, muhalefete yönelik baskılara devam ediyor; birçok muhalefet lideri tutuklanıyor, mahkemeye çıkarılıyor veya sürgüne gönderiliyor.

SEÇİMLER 2025 YILINDA

Yetkililer, anayasal düzeni yeniden tesis etmeyi amaçlayan seçimlerin 2025 yılında yapılacağını belirtti. Gine, önemli doğal kaynaklarına rağmen hâlâ yoksul bir ülke olarak kalmaya devam ediyor. Uzun yıllardır otoriter hükümetler tarafından yönetilen Gine'de, Doumbouya 2020'den bu yana Batı Afrika'da iktidarı ele geçiren birkaç askeri liderden biri olarak dikkat çekiyor. N'Zerekore'nin nüfusu yaklaşık 200 bin kişi.