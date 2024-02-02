Hakem kursları tamamlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hakem kursları tamamlandı
23 adayın katıldığı Voleybol ulusal aday hakem kursu bugün yapılan sınavla sonlandı.

29 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da başlayan ulusal aday hakem kursu 2 Şubat 2024 tarihinde yapılan sınavla sona erdi.

Kurs koordinatörlüğünü Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyesi Sevda Işık’ın kurs eğitmenliğini Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener'in yaptığı sınava farklı illerden 23 Ulusal Voleybol Aday Hakemi katıldı.

Kursun sabahki oturumunda maçlarda baş ve yardımcı hakemlik görevi verilerek saha denemeleri yapıldı.

Öğleden sonraki oturumda da oyun kuralları bilgisi verildi.

Oynanmış maçlardan videolarla kuralların analizi yapıldı.

Yazılı sınav ve saha denemelerinden başarılı olacak hakemler ulusal hakem olmaya hak kazanıp federasyon müsabakalarında görev alabileceklerdir.

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