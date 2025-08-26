Hakem Kurulu memur maaşı zammı için kararını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrası gözler Hakem Kurulu'nun yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Yapılan toplantılar sonucunda kararını açıklayan Hakem Kurulu, 2026 için teklifi değiştirmeyerek yüzde 11+7'lik oranı sabit tuttu. 2027 yılı için ise 1 puanlık artış yaptı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmişti. 2027 yılı için rakamlar revize edildi ve iilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu.

Hakem Kurulu'nun yarın yapılacak son toplantısında zam oranı netleşmiş olacak.

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrası Memur Sen ve Kamu Sen heyetten çekildiklerini açıkladı.

