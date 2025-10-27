Türk futbolunda bugün büyük bir skandal ifşa edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıu İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis yaptığını söyledi. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimini Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un açıklamaları 'Operasyonu daha önce biliyor muydu?' sorularını gündeme getirdi.

ALİ KOÇ 2023 YILINDA HAKEMLERİN BAHİS OYNADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 2023 yılında yaptığı açıklamada, "Bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de vardır" açıklamasını yapmış ve hakemlerin de bahis yaptığını bir anlamda duyurmuştu.

Ali Koç, hemen hemen her fırsatta hakemlerin kendilerine karşı olduğunu dile getirmişti. Son olarak Süper Lig'de bu sezon oynanan Alanyaspor mücadelesi sonrası sert açıklamalar yapan Koç, "Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, liyakatsizlikleri anlattım. Evrakta sahtecilikten tutun, sınav sorularının yükselmesi istenen hakemlere ulaşması, hakemlere mobbing yapılması, eski bir MHK üyesinin hakemlik müessesine etkisi, TFFHGD üzerinden yapılan baskıları, koşu testlerine manipülasyonlar... Bunları başka bir ülkede söylesem savcılar devreye girer." demişti.

FERHAT GÜNDOĞDU'YU İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Ali Koç, yine Alanyaspor mücadelesi sonrasında şu sözlerle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etmişti;

"Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak."

AKIN GÜRLEK HACIOSMANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Ali Koç'un açıklamalarından önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Bu ziyaretin ardından, Koç'un Alanyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar, 'Operasyon yapılacağı bilgisini aldığı' yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

ALİ KOÇ AKIN GÜRLEK'İ ZİYARET ETTİ

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un 15 Ekim'de avukat Fethi Pekin ve Alper Alpoğlu ile beraber İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret ettiğini açıkladı. İddiaya göre; Koç, Bu ziyarette 'Başkanlığı kaybetsem bile seninle bizzat uğraşacağım! dediği MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili belgeleri savcıya verdi. Koç'un bahis olayıyla ilgili bilgileri de Akın Gürlek'e verdiği öne sürüldü.