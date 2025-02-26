Hakem Ümit Öztürk VAR'ın olmadığı maçta VAR'ı dinledi!

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve bordo mavili ekibin 5-2 kazanarak çeyrek finale kaldığı maçta ilginç bir an yaşandı.

VAR yokken VAR'ı dinledi

Maçın 27.dakikasında Pedro Malheiro'un ortasında Banza yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. O sırada elini kulaklığına gören Öztürk itiraza gelen oyunculara hayır dedi. VAR'ın uygulanmadığı Türkiye Kupası'nda hakem Öztürk'ün bu hareketi VAR'ı dinlemesi olarak görüldü.

Maçın sonlarına doğru hakem Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi ve yerini hakem Davut Çelik'e bıraktı.