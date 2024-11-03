Hakem VAR’a gitti, Rıza Çalımbay çıldırdı Zor sakinleştirdiler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Mücadele çok konuşulacak bir olay yaşandı.
22. dakikada Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay VAR'da incelenen gol öncesinde hakeme yoğun itirazda bulundu.
Hatayspor'un golü sonrasında maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye geldi. 21. dakikada kulübede büyük tepki gösteren Hatayspor Teknik Direktör ilk önce sarı kart gördü.
Sonrasında itirazlarına devam Çalımbay ikinci sarıdan kırmızı kart ile tribüne gönderildi. Tecrübeli teknik direkt kırmızı kartından ardından da hakemle diyaloğu sürdürdü.
Hatayspor'un Rui Pedro ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.