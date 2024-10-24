Hakem yumruklayan eski başkan takım satın alıyor

Süper Lig’de geçen sezon Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın sonunda hakem Halil Umut Meler’e saldıran Faruk Koca futboldan ömür boyu men edilmişti. Ayrıca PFD’dan 5 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Ankaragücü eski Başkanı Koca hakkında çok çarpıcı bir haber çıktı.

Hırvatistan basınında yer alan habere göre Faruk Koca kulüp satın almaya hazırlanıyor. Koca’nın Hırvatistan Ligi (Prva HNL) ekiplerinden Istra 1961 takımını almak için harekete geçtiği belirtildi.

Haberde, Faruk Koca'nın Hırvatistan'ın Pula şehrine gittiği ve şu anda çoğunluğu Bask grubu Baskonia-Alaves'e ait olan Istra 1961 kulübü için ciddi bir teklif yaptığı ifade edildi.



Istra 1961, Hırvatistan Ligi'nde 10 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 6. sırada yer alıyor.