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Hakemden futbolcuya dirsek soruşturmasının üstü örtüldü

Skandal olay bu kez İngiltere'de yaşandı. Hakemden futbolcuya dirsek soruşturması kapandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:15
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Hakemden futbolcuya dirsek soruşturması kapandı

Hakemden futbolcuya dirsek soruşturmasının üstü örtüldü
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Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maçta oyuncuya dirsek attığı iddia edilen yardımcı hakem Constantine Hatzidakis hakkındaki soruşturmada dosya kapatıldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, olayın tarafları Hatzidakis ile Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson arasında geçen olayın inceleme altına alındığı, kasıt bulunmaması nedeniyle soruşturmanın kapatılmasına karar verildi. 

Eylemi farkında olmadan gerçekleştirdiğini söyleyen hakem Hatzidakis'in, Robertson'dan özür dilediği açıklandı.

Soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı önceden duyurulan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis, görev verilmesi halinde bu hafta lig maçında oynayacak.

 

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