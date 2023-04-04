Süper Lig maçından hakem futbolcuya diz attı. Meksika Federasyonu soruşturma başlattı

Meksika'daki hakem skandalı dünya basınında!

Süper Lig'de Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafına kümelendi.

Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı.

Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı.

Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.

FEDERASYON DERHAL DEVREYE GİRDİ

Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.