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Süper Lig maçından hakem futbolcuya diz attı. Meksika Federasyonu soruşturma başlattı

Meksika Süper Lig'de haftasonu hakem skandalı yaşandı. Bu kez hakemin verdiği karar değil futbolcuya yaptığı müdahale gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:17
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Hakemden futbolcuya skandal hareket

Süper Lig maçından hakem futbolcuya diz attı. Meksika Federasyonu soruşturma başlattı
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Meksika'daki hakem skandalı dünya basınında!

Süper Lig'de Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafına kümelendi.

Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı.

Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı.

Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.

FEDERASYON DERHAL DEVREYE GİRDİ
Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.

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