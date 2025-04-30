Hakeme cisim fırlatan Rudiger'e ağır ceza

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Hakeme cisim fırlatan Rudiger'e ağır ceza

Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger Kral Kupası finalinde hakeme bir cisim fırlatmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

"HAKEME CİSİM FIRLATMA"

Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi. Sakatlığı nedeniyle yapılan diz ameliyatı sonrası sezonu kapatan Rudiger cezasını bu şekilde bitirecek.

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