Hakeme hakaret eden Atletico Madrid oyuncusuna ceza yağdı

Kaynak: AA
Hakeme hakaret eden Atletico Madrid oyuncusuna ceza yağdı

La Liga’da Atletico Madrid forması giyen Angel Correa'ya ceza yağdı. Tecrübeli oyuncu, Getafe maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile 5 maç ceza aldı.

İspanya La Liga'da Getafe ile Atletico Madrid arasında oynanan mücadelede hakeme hakaret eden Arjantinli futbolcu Angel Correa'ya 5 maç ceza aldı.

İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Disiplin Komitesi, Atletico Madrid'in yıldızı Angel Correa'nın cezasını açıkladı.

Disiplin Komitesi, Getafe maçının 88. dakikasında kırmızı kart gören Angel Correa'ya "baş hakeme yönelik hakaret, sözlü hakaret ve aşağılayıcı tutumlardan" toplam 5 maç ceza verildiğini duyurdu.

Getafe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Correa, Getafeli Djene'ye yaptığı faulun ardından kırmızı kart gösteren baş hakem Cuadra Fernandez'e argo sözler etmişti.

Correa, maçın ardından yaptığı açıklamada da "Çok hassas bir anda takımımı 10 kişi bıraktığım için çok gergindim ve en kötü şekilde karşılık verdim." diyerek hakem Fernandez'den özür dilemişti.

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