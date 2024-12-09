Hakeme ömür boyu men cezası verildi

Premier Lig hakemi David Coote, PGMOL tarafından "detaylı bir soruşturma" sonucunda görevden alındı. Coote, 11 Kasım'da Liverpool ve eski teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında sosyal medyada yayılan aşağılayıcı ifadeler içeren bir video nedeniyle geçici olarak görevden alınmıştı.

Coote'un yaz aylarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası sırasında beyaz bir toz kullandığını gösterdiği iddia edilen fotoğraflar da kamuoyuna yansıdı. Fotoğraflar, bir ABD doları banknotuyla bir toz çekerken görüntülendiğini öne sürüyordu. PGMOL, bu iddiaları ciddiye aldığını ve hakemin eylemlerinin görevine devam etmesini imkânsız hale getirdiğini açıkladı.

PGMOL, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"David Coote'un davranışları, iş sözleşmesindeki hükümleri ciddi şekilde ihlal etti. Buna rağmen, onun refahını desteklemeye devam ediyoruz."

Coote'un işten çıkarılma kararına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak hakem, gerek İngiltere Futbol Federasyonu (FA) gerekse UEFA tarafından soruşturmalara konu olmaya devam ediyor.

GEÇMİŞ PERFORMANSLARI VE TARTIŞMALAR

Coote, 2018 yılında Premier Lig hakemi olarak atanmış ve 112 maça çıkmıştı. Liverpool ile ilgili birçok maçta görev aldı; 2020 yılında Burnley ile 1-1 berabere biten maç sonrası Klopp'un sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Klopp, hakemin Liverpool lehine faulleri vermediğini savunmuştu.

Ayrıca Coote, VAR olarak da birçok kez tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle 2020 yılında Everton ile Liverpool arasındaki 2-2’lik maçtaki kararları, Liverpool tarafından Premier Lig'e şikâyet edilmişti.

YENİ İDDİALAR VE UEFA SORUŞTURMASI

Coote'un, 2019 yılında Leeds ve West Brom arasındaki bir Championship maçında sarı kart göstereceğini bir taraftara mesajla bildirdiği iddia edildi. Coote bu suçlamayı "asılsız ve karalayıcı" olarak nitelendirse de soruşturma derinleştirildi.

UEFA, hakemin Avrupa Şampiyonası'ndaki iddiaları üzerine onu yaz turnuvalarından men etti. Coote'un hakemlik kariyerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri, sık sık VAR kararlarıyla eleştirilerin hedefi olması oldu.

David Coote’un kariyerine dair soruşturmaların tamamlanmasının ardından, hakemlik dünyasında güven ve tarafsızlık konularının yeniden gündeme geleceği kesin görünüyor.

David Coote hakkında yeni soruşturma

İngiltere'de VAR tartışması sürüyor