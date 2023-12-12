Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca konuştu: Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, “Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca konuştu: Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.

Yaşananlar sonrası Beyaz TV'ye konuşan Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." açıklamasını yaptı.

KOCA’NIN HEKİMİNDEN İLK AÇIKLAMA: İLK 24 SAAT BOYUNCA MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan olayın ardından Faruk Koca, diyabet nedeniyle Ankara Çankaya’da bulunan bir özel hastaneye getirildi.

Koca’nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, “Daha önce stent taktığımız hastamızın bugün acilimize 190’a 120 kan basıncı ve göğsünde baskı hissiyle geldi. Bildiğiniz kadarıyla kötü bir olay sonucunda ortaya çıkan bir olay. EKG değişikliğinin olması üzerine şu an da müşahede altına alındı. Bugün 24 saat boyunca 3 kez 2 saat arayla enzim takibi alınacak. Şu an kan basıncı 150 milimetre aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için tedavi başlandı. Silk enzimi normal ikinci ve üçüncü enzimlerinin sonucuna göre koronel anju grafiği yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İlk 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu an iyi. Şu an da müşahede altında ve enzimlerinin sonucuna göre bundan sonraki tedavi planımızın ne olacağına karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAYATİ RİSKİ VAR”

Başkan Koca’nın hastaneden ayrılışı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, taraftarı hastane önünden ayırmak için böyle bir şey dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Burası bir hastane, hastanenin önünde kalabalık ortay çıkıp tezahürat olunca arka kapıdan tekrar üst kapıdan yukarıya yatışını yaptırdık. O yüzden bu yapıldı. Tüm taraftarlardan hastaneyi terk etmelerini istiyoruz. Diğer hastalar gerçekten rahatsız oluyor. Hayati riski vardır. O yüzden tutuluyor, kalp krizi durumu olur ise hemen anju grafiği alınacağı için tutuluyor. 24 saat önemli bir zaman.”

İlgili Haberler
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gözaltında
TFF'den yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Herkes bedelini ödeyecek
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Bu Kadarı da Olmaz! Hakem Halil Umut Meler'i Yumruklayan Faruk Koca'ya Taraftardan Destek!
Bu skandalın hesabını kim verecek? Josef de Souza haklı çıktı! Mirza Şeker yazdı
Avrupa Şampiyonası tehlikeye girdi. EURO 2032 Türkiye'den alınacak mı?
Federasyonun gücü boksör başkana yetecek mi? Sedat Kaya yazdı
Türk futbolu adına utanç gecesi! Avrupa'ya rezil olduk. Turgay Beşyıldız yazdı
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Öne Çıkanlar
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Flaş... Flaş... Ankaragücü Başkanı hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Son Haberler
Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi Gündem
Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı Yaşam
Pendik'te servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı
Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi Spor
Son Dakika... Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
İki TIR arasında sıkışan otomobil akordiyon gibi oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz Spor
Ankaragücü'nden yumruklu saldırı sonrası ilk açıklama: Tüm spor camiasından özür dileriz
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü Yaşam
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı: 1 ölü