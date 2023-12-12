Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca konuştu: Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Trendyol Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.

Yaşananlar sonrası Beyaz TV'ye konuşan Koca, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." açıklamasını yaptı.

KOCA’NIN HEKİMİNDEN İLK AÇIKLAMA: İLK 24 SAAT BOYUNCA MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan olayın ardından Faruk Koca, diyabet nedeniyle Ankara Çankaya’da bulunan bir özel hastaneye getirildi.

Koca’nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, “Daha önce stent taktığımız hastamızın bugün acilimize 190’a 120 kan basıncı ve göğsünde baskı hissiyle geldi. Bildiğiniz kadarıyla kötü bir olay sonucunda ortaya çıkan bir olay. EKG değişikliğinin olması üzerine şu an da müşahede altına alındı. Bugün 24 saat boyunca 3 kez 2 saat arayla enzim takibi alınacak. Şu an kan basıncı 150 milimetre aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için tedavi başlandı. Silk enzimi normal ikinci ve üçüncü enzimlerinin sonucuna göre koronel anju grafiği yapıp yapmamaya karar vereceğiz. İlk 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu an iyi. Şu an da müşahede altında ve enzimlerinin sonucuna göre bundan sonraki tedavi planımızın ne olacağına karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAYATİ RİSKİ VAR”

Başkan Koca’nın hastaneden ayrılışı iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Başhekim Prof. Dr. Erdoğan İlkay, taraftarı hastane önünden ayırmak için böyle bir şey dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Burası bir hastane, hastanenin önünde kalabalık ortay çıkıp tezahürat olunca arka kapıdan tekrar üst kapıdan yukarıya yatışını yaptırdık. O yüzden bu yapıldı. Tüm taraftarlardan hastaneyi terk etmelerini istiyoruz. Diğer hastalar gerçekten rahatsız oluyor. Hayati riski vardır. O yüzden tutuluyor, kalp krizi durumu olur ise hemen anju grafiği alınacağı için tutuluyor. 24 saat önemli bir zaman.”