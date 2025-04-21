Hakemin başına yabancı madde isabet etti, ortalık karıştı! Derbi maçı 40 dakika durdu

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Hakemin başına yabancı madde isabet etti, ortalık karıştı! Derbi maçı 40 dakika durdu

Fransa Ligue 1’de oynana Saint Etienne-Lyon derbisinde saha karıştı. Karşılaşmanın yardımcı hakeminin başına yabancı madde isabet etmesi sonrası maç 40 dakika durdu.

Ligue 1'deki Rhone derbisinde St. Etienne ile Lyon 30. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken St. Etienne'nin gollerini Lucas Stassin (2), Lyon'un golünü ise Tanner Tessmann kaydetti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında yardımcı hakem Mehdi Rahmouni'ye tribünlerden atılan bir yabancı madde nedeniyle mücadele durdu. Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon'un taç atışı kullandığı sırada hakemin başına bozuk para isabet ettiği belirtildi.

Mehdi Rahmouni'ye ilk müdahalede sahada yapılırken tedavinin tamamlanmasının ardından hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti. Yaklaşık 40 dakikalık bir aradan sonra maç yeniden başladı.

Mart ayında St. Etienne'in Montpellier'le oynadığı maç, ev sahibi taraftarların sahaya meşale atması ve tribünün bir kısmının alev alması nedeniyle tatil edilmişti.

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