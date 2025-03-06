Hakemin üstüne yürüyen Fonesca’ya ağır ceza geldi

Lyon’un teknik direktörü Paulo Fonseca, geçtiğimiz Pazar günü Brest karşılaşmasında hakemle yaşadığı gerginlik nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldı. Fonseca Lyon'daki görevine 31 Ocak'ta başlamıştı.

Maçta kırmızı kart gören ve hakeme şiddetli bir itirazda bulunan Fonseca'nın bu hareketini Ligue 1 yönetimi "Korkutucu, tehdit edici davranış" olarak değerlendirdi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fonseca tam 9 ay görevinden uzaklaştırıldı.

FONSECA'YA KAPSAMLI YASAK

LFP Disiplin Komitesi’nin aldığı karara göre, Fonseca’nın maç günlerinde yedek kulübesinde bulunması, hakem soyunma odasına girmesi ve resmi görev yapması yasaklandı. Ayrıca, 15 Eylül’e kadar sürecek ek bir cezayla Fonseca, takımının soyunma odasına, saha kenarına ve stat koridorlarına da giremeyecek.

NE OLMUŞTU?

Fonseca’nın bu sert cezaya çarptırılmasının nedeni, Brest karşılaşmasında hakem Benoît Millot ile yaşadığı tartışma. Portekizli teknik adam, maç esnasında sert tepkisi sonrası kırmızı kart görmüş ve hakemi kafa atmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

LFP’nin açıkladığı cezalar, Fonseca’nın saha kenarındaki görevine önemli bir darbe vururken, Lyon'un bu süreci nasıl yöneteceği merak konusu. Portekizli çalıştırıcının yerine takımın başında kimin olacağı ve cezanın takımı nasıl etkileyeceği futbol kamuoyunun yakın takibinde olacak.