Hakemle futbolcu yumruk yumruğa kavga etti

Ekvador'da Amatör maçta hakem ile futbolcu, saha içinde birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu.

Hakemle futbolcu yumruk yumruğa kavga etti

Editör: Barış Atakan

Ekvador'da dünyayı sallayan bir olay yaşandı.

Amatör Lig Kapanış Turnuvası'nda Atletico Fenix ile M&M FC takımları mücadele etti.

Atletico Fenix'in 3-0'ı bulması sonrası M&M FC'li futbolcular hakeme itiraz etti.

Daha sonrasında hakem ile futbolcu, saha içinde yumruk yumruğa kavga etti.

O anlar yayıncı El Canal del Futbol'un kameralarında saniye saniye görüntülendi.

FORMASINDAN ÇEKİP YUMRUKLADI
Bir futbolcu ise hakeme itirazlarını sürdürdüğü sırada, hakemi formasından yakaladı ve yumruk atarak kavgayı başlattı.

HAKEM KARŞILIK VERDİ
Hakem de futbolcuya karşılık verince yumruklar havada uçuştu. O anda diğer futbolcular ise ikiliyi ayırmak yerine izlemekle yetindi.

FUTBOLCUNUN SON HALİ YAYINLANDI
Gazeteci Andres Illingworth, futbolcunun son durumunu paylaştı. Futbolcunun elmacık kemiğine darbe aldığı görüldü.

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