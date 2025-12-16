Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada 17 ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar

17 Aralık

13.00 - Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 - Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 - Trabzonspor- Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık

17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-Başakşehir: Halil Umut Meler