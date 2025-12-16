Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada 17 ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar
17 Aralık
13.00 - Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 - Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 - Trabzonspor- Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık
17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-Başakşehir: Halil Umut Meler