Hakemlere göğüs kamerası! IFAB resmen onayladı: 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda kullanılacak

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, göğüs kamerası uygulamasının yayıncılık ve hakem eğitimi açısından büyük değer taşıdığını ifade etti. Collina, kameraların, izleyicilere sahada yaşananları hakemin gözünden görme imkânı sunacağını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Bu sistem, hakem kararlarının arkasındaki mantığı anlamak için eşsiz bir fırsat. Aynı zamanda hakemlerin nasıl bir baskı altında görev yaptığını göstermesi açısından da önemli.”

IFAB ONAY VERDİ

Futbol kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA’nın bu yeni teknolojiyi turnuvalarda denemesine mart ayında resmi olarak onay verdi. Böylece hem güvenlik hem de yayın kalitesini artırmayı hedefleyen göğüs kamerası uygulaması, Kulüpler Dünya Kupası boyunca canlı yayınlarda aktif olarak kullanılacak.

DAHA ÖNCE DENENDİ Mİ?

Bu teknoloji ilk olarak 2023 yılında İngiltere’deki alt yaş liglerinde test edilmişti. Amaç, hakemlerin karşılaştığı davranış sorunlarını belgeleyerek saygı kültürünü geliştirmekti. FIFA, bu denemenin ardından uygulamayı “başarılı” bulduğunu ve hem yayın kalitesi hem de oyuncu davranışları üzerinde olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Premier League‘de Jarred Gillett, hakem kamerası kullanarak maç yöneten ilk isim olmuştu. O karşılaşmadaki görüntüler doğrudan yayınlanmamış, yalnızca hakemlere özel bir program için kayıt alınmıştı. Benzer bir uygulama Bundesliga‘da da denendi.

YENİ KURAL GELİYOR

FIFA, turnuvada sadece hakem kameraları değil, aynı zamanda yeni bir oyun süresi kuralı da devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için, topu sekiz saniyeden fazla elinde tutmaları halinde artık endirekt serbest vuruş yerine köşe vuruşu kararı verilecek.

Bu uygulama, geçtiğimiz sezon İngiltere ve İtalya gençler ligleri ile Malta 1. Ligi‘nde denenerek izleme fırsatı bulundu. Hakemler, kalecilere süreyi hatırlatmak için elleriyle saniye sayarak iletişim kuracak.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, 14 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek. Turnuva, sadece dünyanın en iyi kulüplerini değil, aynı zamanda futbol teknolojilerindeki yenilikleri de sahneye taşıyacak. Göğüs kamerası ve yeni oyun kurallarıyla birlikte futbol izleme deneyimi çok daha etkileşimli hale gelecek.