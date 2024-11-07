Hakim amca Salim Güran'ın yüzüne karşı sordu: Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran'ın davasının ilk duruşmasında amca Salim Güran hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar; anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın yanı sıra tanıklar da mahkemeye çıkarıldı. Sanık ve tanık avukatlarının da katıldığı duruşmada yargı süreci başlatıldı.

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ZANLI AMCA SALİM GÜRAN OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI!

İtirafçı Nevzat Bahtiyar ile 2 aydır konuşmadığını ifade eden amca Salim Güran'ın hakim ile konuşması şu şekilde:

Salim Güran: Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18.00'a kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu.

O esnada Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuşma yaptım. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermemişti. Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" diye seslendim. Sana sıva işi bulacağım dedim.

"NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN?"

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

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HAKİMDEN SALİM GÜRAN'A: SEN ÇOK ZEKİSİN!

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket. Sen bilerek ve isteyerek devre dışı bırakmazsan, silinmez.

Salim Güran: Ben silmedim.

"ESCORT MESAJLARINI SİLMİŞTİM"

Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?

Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.

Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.

Salim: Silmemiş miyim?

"NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?"

Hakim: Narin'i kim öldürdü?

Salim Güran: Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?

Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?

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AMCA GÜRAN: JANDARMA DÖVEREK SÖYLETTİ

Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.

Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.

Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.

Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya

Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar

Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin

Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.

Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeyim

Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.

Salim Güran: Hatırlamıyorum.

"BEN MELEK GİBİ NARİN'İ NEDEN ÖLDÜREYİM?"

Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?

Salim Güran: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle

Hakim: O öldürmediğini söylüyor.

Salim Güran: Çıksın söylesin

Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?

Salim Güran: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için televizyonda duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?

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"MESAJLARI NEDEN SİLDİN?"

Hakim: Mesajlarını neden sildin?

Salim Güran: Keleş mermisi için WhatsApp mesajlarını sildim.

Hakim: Baz kayıtlarını kabul etmiyor musun?

Salim Güran: Kabul etmiyorum

Hakim: Tanıklara yönlendirme yaptın mı?

Salim Güran: Kesinlikle öyle yönlendirme yapmadım

Hakim: 17:46'da Nevzat ile konuşman var

Salim Güran: Aramadım.

Hakim: Bak bu dosyada olan ciddi deliller. seni aramış.

Salim Güran: Kesinlikle aramamıştır.

Hakim: Sen Nevzat'a talimat gönderdin mi?

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?

Salim Güran: Bilmiyorum onlara sormak lazım.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

On dört sayfalık iddianamede, Narin’i kimin, neden öldürdüğüne dair bir itiraf beyanı ya da somut bir delil bulunmuyor.

İddianamede, HTS (Arama trafiği kayıtları) ve baz istasyonu kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı yerde olduğu tespitine yer veriliyor.

Akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanaklarından.

Olayla ilgili 250 kişinin ifadesi alındı.

Savcının, birçok akrabanın çelişkili beyan vermesi üzerine olayın kayıp çocuk vakası olmadığına kanaat getirdiği, "aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet" olabileceğinden şüphelendiği ve soruşturmanın seyrini bu şekilde değiştirdiği belirtiliyor.

Arama çalışmalarını etkilemek amacıyla, ailenin "24 Ağustos'ta köyde bir yangın çıkardığı, ilk günden itibaren şüpheli davranan muhtar Salim Güran’ın tüm aileyi yönlendirdiği" iddia ediliyor.

Narin’in, amcasının evine gitmek üzere kendi evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu anlatılmıştı.

İddianamede "Narin’in cesedinin bulunduğu gün, evlerinin önünde kadınlar arasında bir tartışma yaşandığı, Maşallah Güran adındaki kadının, Salim Güran’ın eşi Melek Güran’a hitaben 'Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın' diye bağırdığı; iki kadının Yüksel Güran’a 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi’ diyerek birinin ona küfrettiği" yazılıyor.

Nevzat Bahtiyar, Narin’in, amcası Salim tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Güran'ın kendisini tehdit ettiği için Narin’in cesedini "ortadan kaldırmayı" kabul ettiğini öne sürüyor.

Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar’ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, seks işçileriyle yaptığı görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.