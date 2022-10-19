19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1971 hakim ve savcı bir üst dereceye yükseldi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 04:26
Takip Et

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
+
Aa
-

Hakim ve Savcılar Kurulu kararına göre, adli ve idari yargıda hakim ve savcılar bir üst dereceye yükseldi.

Buna göre, 1971 hakim ve savcı bir üst dereceye geçme hakkı kazandı.

Bunlardan 63 hakim ve savcı, ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutuldu.

Sürelerini bitirdikleri halde listede olmayanlar 30 gün içinde Hakim ve Savcılar Kurulu'na başvurabilecek.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
4
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
5
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
6
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
7
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.