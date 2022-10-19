﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve Savcılar Kurulu kararına göre, adli ve idari yargıda hakim ve savcılar bir üst dereceye yükseldi.

Buna göre, 1971 hakim ve savcı bir üst dereceye geçme hakkı kazandı.

Bunlardan 63 hakim ve savcı, ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutuldu.

Sürelerini bitirdikleri halde listede olmayanlar 30 gün içinde Hakim ve Savcılar Kurulu'na başvurabilecek.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.