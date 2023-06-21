Hakim Ziyech Arabistan'a transfer oldu. Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak

Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech, Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Nassr oyuncu ve kulüple transferin tüm detaylarında anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Ziyech'in kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, oyuncunun Al-Nassr'a 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Ziyech, bu sezon Chelsea formasıyla 24 lig maçına çıkarken, 3 asist yaptı.

Oyuncunun adı bir dönem Süper Lig ekipleri ile de anılıyordu.