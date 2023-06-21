Hakim Ziyech Arabistan'a transfer oldu. Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak

Adı Süper Lig ekipleri ile de anılan Hakim Ziyech'in yeni adresi, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr oldu.

Hakim Ziyech Arabistan'a transfer oldu. Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak

Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech, Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al-Nassr oyuncu ve kulüple transferin tüm detaylarında anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki yıldız oyuncunun Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME
Ziyech'in kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, oyuncunun Al-Nassr'a 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.

PERFORMANSI
Ziyech, bu sezon Chelsea formasıyla 24 lig maçına çıkarken, 3 asist yaptı.

Oyuncunun adı bir dönem Süper Lig ekipleri ile de anılıyordu.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı