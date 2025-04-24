Hakim Ziyech çılgına döndü! Sinirinden en yapacağını şaşırdı

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Hakim Ziyech çılgına döndü! Sinirinden en yapacağını şaşırdı

Galatasaray’dan ara transferde ayrılan ve kariyerine Katar’da devam eden Hakim Ziyech adeta çılgına döndü. Faslı futbolcu oyundan alınınca sinirden ne yapacağını şaşırdı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde sözleşmesini fesh ettiği Hakim Ziyech'in rotası Katar olmuştu. Al-Duhail'e imza atan Faslı yıldız, Al-Gharafa ile oynanan Katar Kupası yarı final maçında gündem oldu.

Golsüz eşitlikle devam eden mücadelenin 71. dakikasında numarasını değişiklik tabelasında yanarken gören Ziyech, çılgına döndü.

Kenara gelirken oldukça sinirli olduğu ve söylendiği görülen Ziyech, önce yedek kulübesinin önündeki su şişelerine ardından da oturacağı bölüme doğru tekmeler savurdu.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ziyech daha sonra öfkeli bir şekilde yerine oturdu.

Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmayı Al-Duhail seri penaltı atışlarında 4-3 kazandı.- Ziyech, Al-Duhail formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

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