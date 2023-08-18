Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Faslı yıldız Hakim Ziyech'in bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Faslı yıldız Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Ziyech'in 22.30 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Faslı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ayrıca Cimbom, Hakim Ziyech transferi için Chelsea'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

Yıldız futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro maaş verilecek.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.

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