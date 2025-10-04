Hakim Ziyech'e flaş talipler!

Katal Ligi takımlarından Al Duhail'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşamayan ve boşta olan Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e iki sürpriz talip çıktı. Faslı oyuncunun, kısa bir aradan sonra yeniden futbola dönmesi bekleniyor.

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Romanya Ligi ekiplerinden Cluj ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Faslı hücum oyuncusu Ziyech'e talip oldu. Her iki takımında Faslı oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendirmek istedikleri dile getirildi. Ayrıntılarda, dünyaca ünlü oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği de aktarıldı.

