Hakim Ziyech'e flaş talipler!

Kaynak: Haber Merkezi
Hakim Ziyech'e flaş talipler!

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi elinde bulunan Faslı yıldıza iki talip birden çıktı.

Katal Ligi takımlarından Al Duhail'den ayrılmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşamayan ve boşta olan Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e iki sürpriz talip çıktı. Faslı oyuncunun, kısa bir aradan sonra yeniden futbola dönmesi bekleniyor.

Leroy Sane'ye Beşiktaş derbisi öncesi hayatının şoku! Yerin dibine soktularLeroy Sane'ye Beşiktaş derbisi öncesi hayatının şoku! Yerin dibine soktular

hakim-ziyech-galatarasay-2024-2025-1049213411h-1728045179-150324.jpg

Jose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyorJose Mourinho'ya virüs bulaştı! Tüm Portekiz bu olayı konuşuyor: Porto maçı öncesi takımı tel tel dökülüyor

HAKIM ZIYECH KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Romanya Ligi ekiplerinden Cluj ve İtalya Serie A ekibi Genoa, Faslı hücum oyuncusu Ziyech'e talip oldu. Her iki takımında Faslı oyuncuyu transfer ederek kadrolarını güçlendirmek istedikleri dile getirildi. Ayrıntılarda, dünyaca ünlü oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği de aktarıldı.

Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkaran haber!Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkaran haber!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastıFenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldıSüper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyorResmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerineBüyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

Son Haberler
Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı?
Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı?
Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!
Süper Lig'de derbi heyecanı: Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler!
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması
Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması
Beşiktaş GAIN Mersin'de güldü
Beşiktaş GAIN Mersin'de güldü
İnternetten ev satan ev sahibine 100 bin TL ceza!
İnternetten ev satan ev sahibine 100 bin TL ceza!