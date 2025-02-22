Hakim Ziyech'in kardeşi Galatasaray ile dalga geçti

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında aldığı 2-2 beraberliğin ardından veda etmişti.

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Bu maçın ardından Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in kardeşi Abdullah Ziyech sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 2-2'lik skoru gösteren Ziyech "Bye-Bye" yazarak gülücük ve el sallama emojisi ekledi. Galatasaray'ın elenmesiyle dalga geçen Ziyech'in kardeşinin bu hareketi sosyal medyada yankı uyandırdı.

Hakim Ziyech sarı kırmızılı ekipten ayrılarak Katar takımı Al-Duhail'e transfer olmuştu.