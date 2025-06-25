Hakime sürgün, savcıya terfi! MHP'li yöneticinin davası koltukları oynattı

Aynı davada adı geçen savcı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine getirildi.

HAKİM, ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARINI ŞİKAYET ETTİ

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görev yapan hakim, davayı etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcı vekili A.A. ve savcı P.A. hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvuruda bulundu. Yargıtay Üyesi M.P. hakkında ise Yargıtay’a ihbarda bulunduğu belirtildi.

BERAAT TELKİNİ WHATSAPP ÜZERİNDEN YAPILDI

NOW Haber'den Alican Uludağ’ın haberine göre, hakimin yaptığı şikayette, Yargıtay Üyesi M.P.’nin kendisiyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçtiği ve dosyada yargılanan kişi lehine beraat kararı verilmesi yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi.

HAKİMİN GÖREV YERİ ÖNCE DEĞİŞTİRİLDİ, SONRA ŞANLIURFA’YA ATANDI

Şikayet dilekçesinin ardından söz konusu hakim, önce Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görevinden alınarak İş Mahkemesi’ne görevlendirildi. Daha sonra 20 Haziran tarihinde yayımlanan kararname ile Şanlıurfa’ya atandı.

SAVCI TERFİ ALDI

Hakaret davasında MHP'li yönetici lehine baskı yaptığı öne sürülen savcı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine yükseltildi.