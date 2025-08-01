Hakimi 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya! Savcılık düğmeye bastı

PSG'nin yıldız futbolcusu Achraf Hakimi, Porto Riko’da Kylian Mbappé ile birlikte tatil yaparken Fransa’dan gelen haberle sarsıldı.

Nanterre Savcılığı, Faslı futbolcunun "cinsel saldırı" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

SUÇLAMA 2023'E DAYANIYOR

Söz konusu olay, 25 Şubat 2023 gecesi Boulogne-Billancourt’taki Hakimi’nin evinde yaşandı. 24 yaşındaki genç kadın, Instagram üzerinden tanıştığı futbolcuyla ilk kez yüz yüze görüşmek üzere, Hakimi’nin gönderdiği bir Uber aracıyla futbolcunun evine gittiğini belirtti. İfadesine göre Hakimi, rızası dışında öpmeye ve dokunmaya başladı; ardından ise cinsel saldırıda bulundu.

Mağdur kadın, olayın hemen ardından bir arkadaşına mesaj atarak bulunduğu yerden alınmasını istedi. Aynı gece karakola giderek durumu bildirdi ancak resmi şikâyetini daha sonra yaptı. Savcılığın yürüttüğü ön soruşturmanın ardından Hakimi, 3 Mart 2023'te "tecavüz" suçlamasıyla resmi olarak soruşturma altına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAKİMİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakimi, ifadelerinde herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadığını, olayın rızaya dayalı gerçekleştiğini savundu. 8 Aralık 2023’te karşılıklı yüzleşme sağlandı, ancak taraflar ifadelerinde değişikliğe gitmedi.

Hakimi, 2025’in başında verdiği bir röportajda olayla ilgili olarak, “Bazı insanlar seni hedef alabiliyor. Beni şantajla köşeye sıkıştırmak istediler.” ifadelerini kullanmış, avukatı da olayı "rüsum amacı taşıyan bir kumpas" olarak tanımlamıştı.

PSG DESTEK VERMİŞTİ

Soruşturmanın başından bu yana PSG kulübü, Hakimi’ye desteğini açıkça belirtmişti. Oyuncunun iddia günü antrenmana katılmaması “kişisel sebep” olarak duyurulmuştu.

SAVCILIK MAĞDURUN YANINDA DURDU

Ancak tüm bu savunmalara rağmen, savcılık 1 Ağustos 2025 tarihli nihai mütalaasında, Hakimi’nin Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını istedi. Mağdurun avukatı Rachel-Flore Pardo, bu gelişmeden “büyük bir memnuniyet” duyduklarını açıkladı.

Hakimi’nin avukatı Fanny Colin ise karara sert tepki gösterdi: “Bu karar, dosya içeriğiyle bağdaşmayan, mantıksız ve anlaşılmazdır. Psikolojik raporlar, şikayetçinin çelişkilerini ortaya koyuyor.”

DAVA AÇILIRSA EN AĞIR CEZA 15 YIL HAPİS

Yargılama süreci başlarsa, Achraf Hakimi için Fransız yasalarına göre en fazla 15 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek. Hakimi’nin avukatı, davanın açılması halinde tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacaklarını duyurdu.