Hakimiyeti kaybolan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü



Kaza, Söke ilçesi Ağaçlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Sakız idaresindeki 09 VG 626 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Otomobilin savrulması sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sakız, Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mert Sakız’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.