Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı

Kaynak: İHA
Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Sorkun mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü G.K. yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Harmancık ilçesinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan G.K. idaresindeki 35 VS 136 plakalı otomobil 12'nci kilometrede Sorkun mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü G.K. yaralandı. Yaralı sürücü çağrılan 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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