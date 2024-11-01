Hakimiyetini kaybetti, ortalığı yıkıp geçti

Kaynak: DHA
Hakimiyetini kaybetti, ortalığı yıkıp geçti

Maltepe D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir otomobile çarptı ardından yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kaza sonrası 4 kişi yaralanırken, durak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Aydınevler mevkiinde meydana geldi.

5.jpg

İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ahmet Serhat Ş.'nin hakimiyetindeki 34 KSP 494 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce aynı istikamette seyir halindeki 34 CUJ 155 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki otobüs durağına çarparak devrildi.

4.jpg

Kazada, durakta bekleyen Ezgi K., Ahmet Serhat Ş. ile yanındaki Lara Ceren T., 34 CUJ 155 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3.jpg

Olay yerinde yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs durağı tamamen parçalanarak kullanılamaz hale gelirken, D-100 yan yol Kadıköy istikameti trafiğe kapandı.

2.jpg

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis kazayla iligili inceleme başlattı.

Son Haberler
AKP'den şok Ahmet Özer çıkışı!
AKP'den şok Ahmet Özer çıkışı!
25 bin adet uyuşturucu ile yakalandı
25 bin adet uyuşturucu ile yakalandı
4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu
4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu
İsrail o ülkeyi savaş uçaklarıyla vurdu. Ne Filistin ne Lübnan ne de İran
İsrail o ülkeyi savaş uçaklarıyla vurdu. Ne Filistin ne Lübnan ne de İran
MHP'yi şoke eden anket! Kaçan oyların hangi partiye gittiği belli oldu
MHP'yi şoke eden anket! Kaçan oyların hangi partiye gittiği belli oldu