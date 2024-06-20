Hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı her şeyi detaylı açıkladı. Yatakta türlü türlü pozları ortaya çıktı

İş adamı Server Leventoğlu, Adana'da görevli hakim G.A. ile beş yıl süren ilişkilerinin ardından, hakimin kendisini tehdit ettiğini ve intihara sürüklemeye çalıştığını belirtti.

Leventoğlu, "Hakim hala beni arıyor ve tehditler savuruyor. Bu kadının başkalarıyla ilişkiler kurarak beni kullanmaya çalıştığını fark ettiğimde ilişkiyi sonlandırmak istedim" dedi.

G.A., yasak aşk ve uyuşturucu skandallarının ortaya çıkmasının ardından meslekten atıldı.

Evli ve bir çocuk annesi olan G.A., 2019 yılında Adana'daki bir sitede yönetici olan Leventoğlu ile tanıştı ve ilişki yaşamaya başladı.

"BÖYLE BİR İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİM"

Leventoğlu, hakim tarafından kendisine komplolar kurulduğunu iddia ederek, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Hakimin eşi bu ilişkiye onay veriyordu ve oğluna şirket kurduk. Hakim hala beni tehdit ediyor ve intihara teşvik ediyor. Kadının başkalarıyla ilişkiler kurduğunu öğrendiğimde ilişkiyi bitirmek istedim. Böyle bir ilişkiyi kabullenemedim" ifadelerini kullandı.

Bir gün G.A., Leventoğlu'ndan yardım isteyerek, "Benim bazı problemlerim var. Sen güçlü bir adamsın ve yardımına ihtiyacım var. Edirne'de görev yaparken rüşvet ve sahtecilikle suçlandım. Bu suçlamalardan kurtulmam için yardımını ve korumanı istiyorum" dedi.

Yaklaşık beş yıl süren ilişkileri boyunca, Leventoğlu ve G.A. cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydederek birbirleriyle paylaştılar.

Ancak Leventoğlu, G.A.'nın başka erkeklerle de ilişkiler yaşadığını öğrenince ayrılmak istedi ve G.A.'yı arayarak ilişkilerini bitirmesini ve kendisiyle iletişim kurmamasını talep etti. Aksi takdirde savcılığa şikayette bulunacağını söyledi.

Leventoğlu, Mayıs ayında tehdit edilmeye başlandı.

"ÇIKARKEN ÖLDÜREBİLİRSİN"

Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine gittiğinde, iki kişi tarafından karşılanan Leventoğlu'na, "Hakim hanımın videoları sende var, bunları silmen gerekiyor. Dikkat et, iş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin" denildi.

Leventoğlu'nun şikayeti üzerine, HSK 1. Dairesi hakim hakkında soruşturma izni verdi.

G.A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir sanıktan beraat karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddia edildi.

Edirne'de görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A. ile iş birliği yaparak beraat kararı aldığı ve bu karşılığında para aldığı, ancak sanığın daha sonra ceza alması üzerine G.A.'nın "Merak etme, istinaf sürecinde beraat kararı çıkarırız" dediği öne sürüldü.

"İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİM"

Bu olaylar, Adana'da görev yapan hakim G.A. ve iş adamı Server Leventoğlu arasındaki beş yıl süren yasak aşk iddialarını ve sonrasında yaşananları özeti olduğu bildirildi.

Leventoğlu, "Hakim hala beni arıyor ve tehdit ediyor. Bu kadının başkalarıyla ilişkiler kurarak beni kullanmaya çalıştığını anladığımda ilişkiyi bitirmek istedim" şeklinde konuştu.