HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2024/1-3991 18.03.2024

Konu : İlanen tebligat





İLGİLİLER : İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (39476) Muammer AKKAŞ,

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılmasına karar verilen (40180) Mesut ÖZCAN



ADRES: Meçhul



İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/63 esas sayısına kayden görülen, özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonrası yetkisizlik kararı ile Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/162 esasına kayden görülen, kamuoyunda “Ergenekon” olarak bilinen dava kapsamında tutuklanan, sonrasında serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Metin ALMALI'nın, haksız. Tutuklama sebebiyle Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/200 sayısına kayden açtığı koruma tedbir nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 16.01.2024 tarihli, 2024/1 esas ve 2024/159 sayılı kararı ile;

İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, belirlenen süre içerisinde haklı ve kabul edilebilir bir nedenle savunmada bulunulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağına, ilgililere isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ilgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,