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HAK-İŞ İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), sendika binasında ölü bulundu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:26
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HAK-İŞ İl Başkanı Eşref Cihan sendika binasında ölü bulundu

HAK-İŞ İl Başkanı Eşref Cihan ölü bulundu
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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), sendika binasında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki sendika binasına gelenler, Cihan'ı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cihan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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