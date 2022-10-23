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Hak-İş'ten EYT’yle ilgili açıklama

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan töreninde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeronların kadroya alınması ve vergi dilimi düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:03
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Hak-İş'ten EYT’yle ilgili açıklama

Hak-İş'ten EYT’yle ilgili açıklama
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili çalışmalar devam ederken Aralık ayında çalışmaların tamamlanacağı açıklanmıştı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan EYT’yle ilgili 3 başlıkta taleplerini sıraladı. Mahmut Arslan, taşeron ve mevsimlik işçilerin kadro sorunun çözülmesi gerektiğini de söyledi.

Arslan, ''Bizim talebimiz 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş tüm emekçilerin eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalıdır. Bundan sonra getirilen düzenlemelerin yeni işe girecekler için olmasını biz de kabul ediyoruz'' dedi.

KADRO TALEBİ

Kamudaki mevsimlik işçi tartışmasının da son bulmasını istediklerini belirten Arslan, çözümü henüz göremediklerini de sözlerine ekleyerek şu açıklamalarda bulundu:

''Umuyoruz ki bu sorunu yıl sonunda kökünden çözeceğiz. Bunun için de bakanımızla, tüm arkadaşlarımız için kadroların verilmesi konusunda bir mutabakatımız var. Bu sorunların çözümü konusunda yeni bir başlangıcı yapmış olacağız''

VERGİ İNDİRİMİ

Türkiye'nin en çok vergi alan ülkelerin başında olduğunun altını çizen Arslan, ''Çağdaş vergi reformuna ihtiyacımız var. Toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz kazanımları birkaç ay içinde kaybediyoruz. Kriz dönemi için çözüm önerimiz; yüksek enflasyon yüksek döviz ve buna bağlı yaşadığımız hayat pahalılığının normalleşmesine kadar bütün vergi oranlarının yüzde 10'la sınırlandırılmasını istiyoruz'' diye konuştu.

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