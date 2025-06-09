Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz sınırda bayram mesaisinde

Kaynak: İHA
Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz sınırda bayram mesaisinde

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Çukurca ilçesini ziyaret eden Müdür Yılmaz, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Birimi ve polis kontrol noktalarında görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında bayram tedbirleri hakkında bilgi alan Yılmaz, görev başındaki emniyet personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Yılmaz'ın ziyareti, personel nezdinde moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz sınırda bayram mesaisinde

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