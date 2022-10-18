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Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak

Hakkari Geraşin İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:10
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Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Hakkari Geraşin İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Çukurca’da ikamet etmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmak

Engelli veya eski hükümlü olmamak

Güvenlik soruşturması olumlu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik

Diploma

2 adet fotoğraf

İkametgah

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

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