﻿Hakkari Geraşin İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Hakkari Geraşin İnşaat, beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 5 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Çukurca’da ikamet etmek
18 yaşını tamamlamış olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmak
Engelli veya eski hükümlü olmamak
Güvenlik soruşturması olumlu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik
Diploma
2 adet fotoğraf
İkametgah
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
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