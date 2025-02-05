Hakkari merkez ve 2 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Kaynak: DHA
Hakkari merkez ve 2 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Hakkari''de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ve iki ilçede ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlimizin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek sis, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 06.02.2025 Perşembe günü Hakkari Merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitim merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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