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Hakkari Üniversitesi personel alacak

Hakkari Üniversitesi 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 06:20
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Hakkari Üniversitesi personel alacak

Hakkari Üniversitesi personel alacak
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora

belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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