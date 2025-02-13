Hakkari ve ilçelerinde eğitime kar engeli

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 14 Şubat 2025 Cuma günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumlari, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.