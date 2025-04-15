Hakkari yeniden beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari'de sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından kent beyaza büründü.

Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Özellikle Yüksekova-Van ve Yüksekova-Esendere karayollarında tipi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı. Özellikle park halindeki araçların kar altında kalması gözlerden kaçmadı.

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Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yol kapanmalarına karşı İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

Hakkari yeniden beyaza büründü

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