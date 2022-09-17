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Hakkari'de 9 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda 9 kilo 140 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 17:15
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Hakkari Yüksekova'da 9 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de 9 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “16 Eylül 2022 günü Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda, 1 adet çuval içerisinde daralı ağırlığı 9 kilo 140 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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