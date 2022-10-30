﻿Hakkari'de 1 ton asit anhidrit ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 6 varilde 1 ton 56 litre asit anhidrit ele geçirildi. (AA)
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