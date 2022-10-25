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Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 kilogram eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:33
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Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 18 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesinde yapılan ikamet aramasında daralı ağırlığı 18 kilogram eroin maddesi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 2 adet tüp, 2 adet ısıtıcı, 2 adet eldiven, 1 adet saç levha, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş olup, 3 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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