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3 korucuyu şehit eden teröriste havalimanında baskın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Rıdvan H. İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:42
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Hakkari'de 3 korucuyu şehit eden teröriste İstanbul havalimanında baskın

3 korucuyu şehit eden teröriste havalimanında baskın
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması dahilinde 19 Eylül’de Ankara’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelendi. 

Bunun üzerine güvenlik kameralarından yolcu takibe alındı. Takip sonucunda polis ekipleri taksi bekleyen yolcunun yanına gelerek kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, şahsı parmak izi kontrolüne götürdü.

TUTUKLANDI

Yolcunun polise gösterdiği "Mehmet Sıddık Hozman" adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine parmak izi kontrolü yapıldı.

Detaylı incelemede şahsın 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Rıdvan H. olduğu öğrenildi.

Silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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