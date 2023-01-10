Hakkari'de 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında jandarma ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 46 paket 47 kilo 500 gram toz eroin ve 8 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!" ifadelerine yer verildi.
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